ЕС ввёл санкции против девяти российских физлиц и шести организаций

Евросоюз объявил о введении новых санкций против девяти россиян и шести организаций. Это решение было принято из-за обвинений в «дестабилизирующей деятельности». Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Среди тех, кто попал под санкции, есть такие организации, как ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС и «Центр геополитических экспертиз». Также под ограничения попали некоторые военные, блогер с двойным гражданством (Австралия и Россия) и два гражданина Молдавии.