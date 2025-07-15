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15 июля, 18:49

ЕС ввёл санкции против девяти российских физлиц и шести организаций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ MEDIAIMAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ MEDIAIMAG

Евросоюз объявил о введении новых санкций против девяти россиян и шести организаций. Это решение было принято из-за обвинений в «дестабилизирующей деятельности». Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Среди тех, кто попал под санкции, есть такие организации, как ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС и «Центр геополитических экспертиз». Также под ограничения попали некоторые военные, блогер с двойным гражданством (Австралия и Россия) и два гражданина Молдавии.

Санкции означают, что активы этих людей и организаций будут заморожены в странах ЕС, а им самим будет запрещено посещать Европу.

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Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил, что ЕС готовит самые жёсткие санкции против России с 2022 года, чтобы остановить её военные действия на Украине. А президент США Дональд Трамп пригрозил России пошлинами, если конфликт с Украиной не завершится в течение 50 дней, и пообещал поставить Киеву новые системы ПВО.

Анастасия Никонорова
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