ЕС ввёл санкции против девяти российских физлиц и шести организаций
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Евросоюз объявил о введении новых санкций против девяти россиян и шести организаций. Это решение было принято из-за обвинений в «дестабилизирующей деятельности». Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.
Среди тех, кто попал под санкции, есть такие организации, как ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС и «Центр геополитических экспертиз». Также под ограничения попали некоторые военные, блогер с двойным гражданством (Австралия и Россия) и два гражданина Молдавии.
Санкции означают, что активы этих людей и организаций будут заморожены в странах ЕС, а им самим будет запрещено посещать Европу.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил, что ЕС готовит самые жёсткие санкции против России с 2022 года, чтобы остановить её военные действия на Украине. А президент США Дональд Трамп пригрозил России пошлинами, если конфликт с Украиной не завершится в течение 50 дней, и пообещал поставить Киеву новые системы ПВО.