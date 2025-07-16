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16 июля, 07:01

Звёзды у гроба: Москва прощается с автором сериалов «Каменская» и «Ликвидация»

В Москве началась церемония прощания с режиссёром и актёром Морозом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве в 10 утра началась церемония прощания с режиссёром и актёром Юрием Морозом, передает корреспондент Life.ru.

Видео © Life.ru

Проводить в последний путь автора сериалов «Каменская» и «Ликвидация» собрались звёзды российского кино, его родные и поклонники. У гроба с телом мастера кинематографа разместили цветы от коллег.

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Напомним, что причиной смерти Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы. С этим заболеванием он жил с 2023 года. Гражданская панихида будет проведена завтра в Большом траурном зале ЦКБ № 1, после чего его похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Андрей Бражников
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