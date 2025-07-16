Звёзды у гроба: Москва прощается с автором сериалов «Каменская» и «Ликвидация»

В Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве в 10 утра началась церемония прощания с режиссёром и актёром Юрием Морозом, передает корреспондент Life.ru.

Проводить в последний путь автора сериалов «Каменская» и «Ликвидация» собрались звёзды российского кино, его родные и поклонники. У гроба с телом мастера кинематографа разместили цветы от коллег.