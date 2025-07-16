«Запомню наши разговоры»: Пересильд показала редкое фото с Юрием Морозом

Актриса Юлия Пересильд показала в соцсети редкое фото с режиссёром и продюсером Юрием Морозом, скончавшимся от рака. Снимок сделан на съёмочной площадке сериала «Угрюм-река», который вышел на экраны в 2021 году. По словам артистки, съёмки нельзя было назвать лёгкими, однако никто из коллег не видел режиссёра в растерянном или сердитом настроении. Под опубликованным фото Пересильд разместила трогательный текст, напрямую обратившись к Морозу.

Пересильд и Мороз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliaperesild

«Юрий Павлович! Весь день вчера читала нашу переписку и никак не могла сформулировать, что написать, потому что ловила себя на мысли, что начинаю что- то с Вами обсуждать насущное. Что сказать — пусть Вам там будет легко и светло! А я запомню наши разговоры. С Вами было невероятно интересно всегда. Наш тяжеленный проект «Угрюм -река» прошёл с Вами на одном дыхании», — призналась актриса.

Она добавила, что Мороз всегда позволял актёрам проявлять себя на съёмочной площадке — «сочинять вместе». С режиссёром всем было легко. Мороз не давил и не принуждал, он умел найти человеческий подход, доходчиво объяснить и даже вовремя пошутить, пояснила Пересильд. Она также вспомнила, как не раз общалась с Юрием Павловичем вне работы.