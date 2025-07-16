«Запомню наши разговоры»: Пересильд показала редкое фото с Юрием Морозом
Пересильд показала редкое фото с Юрием Морозом со съёмок сериала «Угрюм-река»
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Юлия Пересильд показала в соцсети редкое фото с режиссёром и продюсером Юрием Морозом, скончавшимся от рака. Снимок сделан на съёмочной площадке сериала «Угрюм-река», который вышел на экраны в 2021 году. По словам артистки, съёмки нельзя было назвать лёгкими, однако никто из коллег не видел режиссёра в растерянном или сердитом настроении. Под опубликованным фото Пересильд разместила трогательный текст, напрямую обратившись к Морозу.
Пересильд и Мороз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliaperesild
«Юрий Павлович! Весь день вчера читала нашу переписку и никак не могла сформулировать, что написать, потому что ловила себя на мысли, что начинаю что- то с Вами обсуждать насущное. Что сказать — пусть Вам там будет легко и светло! А я запомню наши разговоры. С Вами было невероятно интересно всегда. Наш тяжеленный проект «Угрюм -река» прошёл с Вами на одном дыхании», — призналась актриса.
Она добавила, что Мороз всегда позволял актёрам проявлять себя на съёмочной площадке — «сочинять вместе». С режиссёром всем было легко. Мороз не давил и не принуждал, он умел найти человеческий подход, доходчиво объяснить и даже вовремя пошутить, пояснила Пересильд. Она также вспомнила, как не раз общалась с Юрием Павловичем вне работы.
«Переписка наша с Вами прекрасна — творческие идеи с очень простыми бытовыми вопросами: «Когда в Псков? Пойдём есть сало в Двор Подзноева». В этом для меня Вы всегда и останетесь — наши немногочисленные псковские встречи .. посиделки», — сказала артистка.
Напомним, причиной смерти 68-летнего режиссёра и продюсера Юрия Мороза стал рак поджелудочной железы. С этим заболеванием он жил с 2023 года. Гражданская панихида проходит сегодня в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в Москве. На отпевание приглашены лишь родные и близкие маэстро. Супруга Виктория Исакова и дочь от первого брака Дарья Мороз не стали общаться с журналистами во время церемонии прощания.