Юрист объяснил, как написать курсовую про Гитлера и не нарваться на штраф

Законопроект о штрафах за просмотр экстремистских материалов заставил общество встрепенуться и начать обсуждать все его плюсы и минусы. Пока что вопросов здесь больше, чем ответов. К примеру, как не нарваться на полумиллионный штраф во время поиска информации для университетской работы про Адольфа Гитлера. Об этом рассказал Life.ru управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

Подготовка учебной или исследовательской работы, связанной с личностью, к примеру, Гитлера, в условиях возможного нового законодательства потребует от гражданина предельной аккуратности в выборе источников и формулировке поисковых запросов, предупредил эксперт.

По его словам, сама по себе тема не является основанием для привлечения к ответственности, ведь Гитлер как историческая фигура упоминается в академических изданиях, энциклопедиях, курсах по истории XX века и исследованиях тоталитарных режимов. Однако содержание материалов и способы их получения могут быть квалифицированы как административное правонарушение при соблюдении определённых условий.

В случае принятия нового закона с 1 сентября 2025 года планируется введение санкций за умышленный поиск и доступ к материалам, включённым в реестр экстремистских. Этот список ведётся Минюстом РФ и содержит свыше пяти тысяч наименований, включая книги, брошюры, видеозаписи, интернет-страницы и иные материалы, признанные судами экстремистскими. Проблема заключается в том, что этот список фактически не уведомляет пользователя о том, что он обращается к запрещённому источнику. Ссылка может выглядеть нейтрально, но сама страница — уже находиться в списке, пояснил Русяев.

Так, если пользователь, готовя реферат, откроет PDF-файл или сайт, содержащий оригинальный текст «Майн кампф»* в русскоязычном переводе без научного аппарата или комментариев, и этот файл окажется в реестре, то формально он может подпасть под состав административного правонарушения по проектируемой статье 13.53 КоАП РФ. Сам факт подготовки реферата не исключает умысла, если будет доказано, что лицо сознательно получало доступ к запрещённому контенту. Это может произойти при изъятии устройства, анализе истории браузера или жалобе со стороны третьих лиц. Илья Русяев Юрист

Для снижения риска следует пользоваться только академическими источниками: библиотеками, учебными порталами, легальными базами данных. Недопустимо использовать торренты, неизвестные сайты с политическим уклоном, телеграм-каналы или файлообменники, говорит эксперт. Поисковые запросы лучше формулировать нейтрально: «биография Гитлера для доклада», «история Третьего рейха учебник», избегая упоминания прямых названий запрещённых материалов.

«Ответственность за простое упоминание имени Гитлера не предусмотрена, но техническая фиксация обращения к экстремистскому ресурсу может быть достаточной для назначения штрафа. О сроках пока речь не идёт, речь именно об административной ответственности. Поэтому образовательный интерес должен сопровождаться правовой осмотрительностью», — заключил Русяев.

Юрист также затронул тему VPN и возможных штрафов за просмотр запрещённых материалов с использованием подобных средств для обхода блокировок, к примеру, в «Инстаграме»**.

По его словам, дополнительную сложность создаёт тот факт, что Instagram** как часть компании Meta** признан экстремистской организацией и официально заблокирован на территории России. Это означает, что любой доступ к платформе технически осуществляется через обходные средства — в первую очередь VPN. Новый законопроект предполагает административную ответственность не только за распространение экстремистских материалов, но и за сам факт их просмотра при использовании программно-аппаратных средств доступа к заблокированным ресурсам.

«При этом законом не делается различия между мотивами доступа — пользователь, зашедший в Instagram**, условно говоря, чтобы посмотреть рецепты, и тот, кто ищет политически окрашенный контент, формально находятся в одинаковом положении. В теории можно попытаться обосновать образовательные цели или иные причины обращения к ресурсу, но закон не содержит механизма, позволяющего это сделать без риска», — указал собеседник Life.ru.

А в условиях, когда выявление нарушений может зависеть от произвольной практики — будь то технический мониторинг или жалоба третьего лица, — предугадать, как это будет применяться, невозможно. Всё будет зависеть от итоговых правовых критериев и контекста, действий правоохранительных органов, резюмировал юрист.