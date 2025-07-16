Верховная Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку

Верховная Рада официально отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку. Вместе с ним с постов ушло всё правительство Незалежной.

Сообщается, что «за» проголосовал 261 народный депутат. Во время своего короткого выступления премьер-министр так и не назвал причины отставки.