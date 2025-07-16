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Регион
16 июля, 12:26

Верховная Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Верховная Рада официально отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку. Вместе с ним с постов ушло всё правительство Незалежной.

Сообщается, что «за» проголосовал 261 народный депутат. Во время своего короткого выступления премьер-министр так и не назвал причины отставки.

Шмыгалю 49 лет. Пост премьера он занял в 2020 году, сменив на нём Алексея Гончарука. До этого Шмыгаль был вице-премьер-министром — министром развития общий и территорий Украины, а также председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Экс-депутат Рады объяснил отставку Шмыгаля и раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной из тени
Экс-депутат Рады объяснил отставку Шмыгаля и раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной из тени

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку. По словам Владимира Зеленского, после этого ожидается его назначение на должность министра обороны Украины. Действующий министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял киевскую делегацию на переговорах с Россией, рассматривается на позицию посла в США. Кандидатом на пост премьер-министра является Юлия Свириденко, первый вице-премьер — министр экономики, чьи связи с главой офиса Андреем Ермаком активно обсуждаются в украинских СМИ.

Наталья Афонина
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