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Регион
16 июля, 13:07

Россиянам объяснили, как могут штрафовать за поиск экстремистских материалов в Сети

Эксперт Мариничев: Поиск экстремистских материалов в Сети легко зафиксировать

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Поиск экстремистских материалов в Сети легко зафиксировать, этим может заниматься как Роскомнадзор, так и операторы связи. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, контроль за соблюдением закона не трудно обеспечить, поскольку данные о запросах пользователей в браузерах открыты.

Эксперт подчеркнул, что отечественные сервисы могут формировать отчёты от том, какие переходы совершаются в браузерах. Запросы пользователей можно видеть на точках обмена трафиком. Данная информация не является особо секретной, если она не скрывается с помощью специальных средств вроде VPN. В то же время специалист отметил, что закон должен быть лояльным к гражданам.

«Не совсем, может быть, корректно будет штрафовать пользователя за случайный переход или не по своей вине. Я сторонник того, чтобы возникало предупреждение, ведь не каждый пользователь может знать, какой сайт находится в списке экстремистских или запрещённых, их слишком много», — заключил собеседник издания «Абзац».

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Ранее в Госдуме одобрили идею штрафовать за поиск экстремистских материалов даже через VPN. А в Совфеде объяснили, кому грозит штраф за поиск экстремистских материалов. В свою очередь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала законопроект о штрафе за поиск запрещённых материалов.

Борис Эльфанд
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