Россиянам объяснили, как могут штрафовать за поиск экстремистских материалов в Сети

Поиск экстремистских материалов в Сети легко зафиксировать, этим может заниматься как Роскомнадзор, так и операторы связи. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, контроль за соблюдением закона не трудно обеспечить, поскольку данные о запросах пользователей в браузерах открыты.

Эксперт подчеркнул, что отечественные сервисы могут формировать отчёты от том, какие переходы совершаются в браузерах. Запросы пользователей можно видеть на точках обмена трафиком. Данная информация не является особо секретной, если она не скрывается с помощью специальных средств вроде VPN. В то же время специалист отметил, что закон должен быть лояльным к гражданам.