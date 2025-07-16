Россиян предупредили об активизации мошенников на фейковых биржах фриланса

Мошенники начали подделывать сайты известных бирж фриланс для обмана доверчивых граждан, предупредил россиян депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, фейковые ресурсы выглядят как настоящие, ведь злоумышленники используют похожие интерфейс, названия доменов и блоки с заданиями. Однако всё это является тщательно продуманной ловушкой.

Как правило, аферисты обещают жертве хорошую подработку и предлагают пройти простую регистрацию. Уже на этом этапе мошенники могут потребовать «символический» денежный взнос за верификацию в размере 100-1000 рублей. Однако после оплаты человеку либо ничего не предоставляют, либо показывают фальшивую панель с заданиями, отправляют отказ, объясняя это «техническими неполадками».

Парламентарий подчеркнул, что иногда мошенники реализуют более опасный сценарий — требуют установить вредоносную программу, которая якобы откроет доступ к заданиям. Однако вместо рабочей платформы граждане получают троян, который может получить доступ ко всем сохранённым паролям, личным файлам и интернет-банку пользователя.