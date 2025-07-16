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16 июля, 15:10

Небо над южной частью Сирии временно закрыли из-за авиаударов Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tarek Alfarawati

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tarek Alfarawati

Небо над южной частью Сирии, включая столицу, Дамаск, временно закрыто. Это решение приняло управление гражданской авиации САР из-за израильских авиаударов.

«Южный воздушный коридор (Босра-Дамаск) в пространстве Сирии временно закрыт в целях безопасности полётов», — сказано в заявлении ведомства.

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Напомним, израильские войска нанесли удар по зданию Генштаба сирийской армии в Дамаске во время репортажа сирийского телеканала. Атака была предпринята в ответ на нападения на друзов — этнорелигиозную группу арабов, защиту которых Израиль обязался обеспечить. Это, однако, не помешало Emirates выполнить первый за 13 лет рейс в Дамаск из Дубая.

Анастасия Никонорова
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