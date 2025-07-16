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16 июля, 16:00

В США выразили озабоченность израильскими ударами в Сирии

Рубио: США призывают к прекращению боевых действий в Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alex9330

США волнуются из-за атак Израиля в Сирии и уже ищут решение этой проблемы вместе с другими заинтересованными странами, сказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы занимаемся этим вопросом прямо сейчас. Я только что говорил по телефону с заинтересованными сторонами, которые серьёзно обеспокоены происходящим... мы очень озабочены», — сказал Рубио журналистам.

Он также добавил, что США хотят, чтобы боевые действия прекратились.

«Сейчас мы ведём переговоры со всеми сторонами, вовлечёнными в этот конфликт, и надеемся, что удастся прийти к какому-то решению», — добавил Рубио.

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Напомним, израильские силы атаковали штаб-квартиру сирийской армии в Дамаске во время трансляции репортажа местного телеканала. Удар стал реакцией на нападения на друзов — этноконфессиональную группу арабов, которую Израиль пообещал защищать. Но это не остановило авиакомпанию Emirates от выполнения первого за 13 лет рейса из Дубая в Дамаск.

Анастасия Никонорова
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