В США выразили озабоченность израильскими ударами в Сирии

США волнуются из-за атак Израиля в Сирии и уже ищут решение этой проблемы вместе с другими заинтересованными странами, сказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы занимаемся этим вопросом прямо сейчас. Я только что говорил по телефону с заинтересованными сторонами, которые серьёзно обеспокоены происходящим... мы очень озабочены», — сказал Рубио журналистам.

Он также добавил, что США хотят, чтобы боевые действия прекратились.