Бахрейн не намерен отправлять на Украину ракеты для комплексов Patriot
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Власти Бахрейна не рассматривают возможность передачи Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, о чём сообщил премьер-министр и наследный принц Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.
По его словам, на данный момент подобные планы отсутствуют, поскольку Бахрейн сохраняет потребность в этих ракетах для собственных нужд. Такое заявление было сделано в Белом доме в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, когда принцу задали вопрос о возможной передаче американских ракет Украине.
Между тем ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине ещё несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его данным, часть установок уже отправлена. Помимо этого, Вашингтон и Берлин договорились поставить Украине два комплекса Patriot. При этом, как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, реализация этих поставок потребует продолжительного времени.