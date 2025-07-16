Бахрейн не намерен отправлять на Украину ракеты для комплексов Patriot

Власти Бахрейна не рассматривают возможность передачи Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, о чём сообщил премьер-министр и наследный принц Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

По его словам, на данный момент подобные планы отсутствуют, поскольку Бахрейн сохраняет потребность в этих ракетах для собственных нужд. Такое заявление было сделано в Белом доме в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, когда принцу задали вопрос о возможной передаче американских ракет Украине.