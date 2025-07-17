В США возмущены тем, что Россия «проигнорировала» ультиматум Трампа и ударила по Украине

Россия ударила по Украине, не обратив внимания на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Hill.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что крайне недоволен действиями Москвы и пригрозил ввести против России «очень жёсткие пошлины», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.