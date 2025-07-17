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Регион
17 июля, 08:00

В США возмущены тем, что Россия «проигнорировала» ультиматум Трампа и ударила по Украине

Hill: Россия нанесла удар по Украине, оставив без внимания угрозы Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Россия ударила по Украине, не обратив внимания на ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Hill.

«Россия нанесла ещё один крупномасштабный удар по Украине тогда, когда на часах тикает 50-дневный срок, установленный Трампом для введения более жёстких санкций, если Москва не прекратит конфликт», — говорится в публикации.
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Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что крайне недоволен действиями Москвы и пригрозил ввести против России «очень жёсткие пошлины», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе своей масштабной атаки российская армия применила около 400 дронов. Представители ВСУ говорят, что большая часть из них была сбита, однако 57 БПЛА всё-таки достигли целей. По словам Владимира Зеленского, ВС РФ целились в основном по объектам энергетической инфраструктуры.

Мария Любицкая
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