«Будет большая бойня»: Политолог раскрыл последствия ударов Израиля по Сирии для РФ
Политолог Бридже: Дестабилизация ситуации в Сирии снизит влияние России
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Израиль нанёс более 160 ударов по объектам в Сирии после гибели друзов на юге страны. Политолог Дмитрий Бридже объяснил «Царьграду», какие сложности это может вызвать для России.
«С моей точки зрения, Джулани [Абу Мухаммед, также известен как Ахмед аш-Шараа], или президент переходного периода, будет убит в результате израильского удара», — предположил специалист.
Во-первых, если к власти придут силы, хоть отчасти дружественные России, это может временно укрепить её позиции. Однако с другой стороны, устранение главы Сирии будет воспринято как демонстрация израильской мощи, что ослабит российские позиции и усилит влияние Тель-Авива, отметил эксперт.
Во-вторых, ситуация обострит внутренние противоречия в Сирии: возможны конфликты между суннитами и друзами, а также между суннитами и алавитами или курдами.
«Будет большая бойня», — считает политолог.
В-третьих, убийство лидера осложнит переговоры о будущем страны, уверен он. Правительство Сирии уже готовится к участию в переходном процессе с разработкой новой Конституции и национального диалога. Смерть ключевой фигуры может подорвать эти усилия, усилив теневую борьбу и дестабилизируя постконфликтное урегулирование.
В-четвёртых, подобные события снизят влияние Москвы на сирийскую ситуацию. Россия до сих пор не установила стабильные отношения с Дамаском, и теперь будущее военной базы, экономических проектов и сделок становится ещё более неопределённым.
Наконец, ожидается рост напряжённости с ключевыми региональными игроками — Израилем и США, которые внимательно следят за сирийским правительством. Это может привести к усилению давления на Россию, включая санкции или дипломатические конфликты.
Напомним, что Израиль атаковал здание Генштаба в Дамаске, а сам момент удара попал в репортаж местных СМИ. В итоге небо над южной частью Сирии решили закрыть. В результате было трое погибших и 34 пострадавших. Сирийские власти решили, что страна не станет бежать от конфликта и даст бой.