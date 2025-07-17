Татьяна Тарасова прибыла проститься с Миттой на инвалидной коляске

Тренер Татьяна Тарасова прибыла к Центральному Дому литераторов в Москве, где проходит церемония прощания с выдающимся режиссёром, народным артистом России Александром Миттой. Передвигалась она на инвалидной коляске, а в руках держала букет из белых роз.