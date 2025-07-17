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17 июля, 09:34

Татьяна Тарасова прибыла проститься с Миттой на инвалидной коляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тренер Татьяна Тарасова прибыла к Центральному Дому литераторов в Москве, где проходит церемония прощания с выдающимся режиссёром, народным артистом России Александром Миттой. Передвигалась она на инвалидной коляске, а в руках держала букет из белых роз.

Татьяна Тарасова прибыла проститься с Миттой на инвалидной коляске. Видео © Life.ru

В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой
В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой

Напомним, Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти режиссёра стал рак почки. В последние дни жизни он находился в хосписе в состоянии сопора.

Оксана Попова
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