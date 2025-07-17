Новая волна насилия: Востоковед объяснил, зачем Израиль внезапно начал бомбить Дамаск
Востоковед Гущин: Израиль взял друзов под своё покровительство
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До июля 2025 года вооружённые стычки между друзами и кочевыми бедуинскими племенами случались, но всё спускалось «на тормозах». Однако смена власти в стране привела к резкому обострению ситуации. В последние недели бедуины совершили несколько налётов на друзские поселения, а также начали грабить транспорт, связывающий провинцию Эс-Сувейда с Дамаском, сообщает 360.ru.
Дело в том, что друзская община проживает не только в трёх южных провинциях Сирии — Кунейтра, Дара и Эс-Сувейда, но и на Голанских высотах, контролируемых Израилем. Востоковед Олег Гущин рассказал о специфике религии друзов и их самовосприятии. В немусульманском мире эту общину часто считают ответвлением ислама, однако сами друзы придерживаются иного мнения.
«Она компилятивная, там есть элементы исламские, христианские, иудейские, но они считают, что не принадлежат никому и просто друзы», — объяснил эксперт.
Кроме того, эксперт отметил тесные связи друзов с Израилем, который взял их под своё покровительство. Представители этой общины служат в армии ЦАХАЛ и славятся своей отважностью и надёжностью.
Гущин подчеркнул, что друзы проживают также на территории Израиля, где они пользуются поддержкой государства и имеют особый статус. Тель-Авив традиционно выступает защитником этой уникальной группы, что укрепляет их позиции в регионе.
Ранее Life.ru рассказывал, что израильская армия в качестве ответной меры на нападения на друзов нанесла удар по Генеральному штабу в Дамаске. Прилёт попал в репортаж местного телеканала. По словам МИД РФ, никто из российских дипломатов не пострадал. Тем временем две дивизии ЦАХАЛ выдвинулись на Голаны.