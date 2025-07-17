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17 июля, 15:36

США могли отказать Умерову в назначении послом из-за американского гражданства

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

США отказали Рустему Умерову в назначении послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, утверждает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.

По его данным, Госдеп официально уведомил об этом МИД Украины. Официального подтверждения пока не поступало.

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Напомним, масштабные кадровые перестановки в правительстве и посольствах Укарины инициированы Владимиром Зеленским для «управленческой трансформации». Так, сменился премьер-министр: место Дениса Шмыгаля во главе кабмина заняла Юлия Свириденко. Шмыгаль же стал министром обороны. А экс-глава ведомства Умеров должен был возглавить посольство Украины в США, однако Вашингтон его кандидатуру не одобрил.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Вишнякова
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