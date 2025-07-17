США могли отказать Умерову в назначении послом из-за американского гражданства

США отказали Рустему Умерову в назначении послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, утверждает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.

По его данным, Госдеп официально уведомил об этом МИД Украины. Официального подтверждения пока не поступало.