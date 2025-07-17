США могли отказать Умерову в назначении послом из-за американского гражданства
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США отказали Рустему Умерову в назначении послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, утверждает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.
По его данным, Госдеп официально уведомил об этом МИД Украины. Официального подтверждения пока не поступало.
Напомним, масштабные кадровые перестановки в правительстве и посольствах Укарины инициированы Владимиром Зеленским для «управленческой трансформации». Так, сменился премьер-министр: место Дениса Шмыгаля во главе кабмина заняла Юлия Свириденко. Шмыгаль же стал министром обороны. А экс-глава ведомства Умеров должен был возглавить посольство Украины в США, однако Вашингтон его кандидатуру не одобрил.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.