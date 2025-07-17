Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шихлинского объявили в розыск

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно после того, как он перестал выходить на связь. Один из источников предположил, что Шихлинского также могут подозревать в участии в преступлении, аналогичном тому, в котором обвиняют его сына, сообщает URA.ru.