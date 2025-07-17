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Регион
17 июля, 18:59

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шихлинского объявили в розыск

Ura.ru: Лидера Азербайджанской диаспоры на Урале Шихлинского объявили в розыск

Шахин Шихлинский. Обложка © RuTube / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ КРИК-ТВ

Шахин Шихлинский. Обложка © RuTube / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ КРИК-ТВ

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно после того, как он перестал выходить на связь. Один из источников предположил, что Шихлинского также могут подозревать в участии в преступлении, аналогичном тому, в котором обвиняют его сына, сообщает URA.ru.

«Он может прятаться в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве. <...> Говорят, что именно Шахин дал команду своему сыну сдавать назад», — рассказали изданию осведомлённые источники.

Задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
Задержание главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

Напомним, что в июне месяце, в Екатеринбурге была проведена крупная спецоперация по задержанию выходцев из Азербайджана. Операция затронула более 50 человек, среди которых были лица, подозреваемые в убийствах и покушениях, произошедших в 2001, 2010 и 2011 годах. 1 июля в Екатеринбурге был задержан Шахин Шихлинский, глава азербайджанской диаспоры Урала. Позже сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отправили в СИЗО за наезд на силовика.

Полина Никифорова
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