Местная или общая? Доктор наук развеял главный миф об анестезии

При местной анестезии человек остаётся в сознании, а при общей его отключают полностью или частично, воздействуя на головной мозг. По этой причине многие верят, мол, общая опаснее, что является заблуждением. В ряде случаев местная может лишь усугубить ситуацию. Об этом рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации Научно-клинического центра №1 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Андрей Зайцев.

Он подчеркнул, что безопасность пациента превыше всего, поэтому врачи контролируют её за счёт постоянного мониторинга различных показателей состояния организма. Развитие технологий позволило значительно снизить количество смертей при общей анестезии. По словам эксперта, сегодня уровень летальности составляет всего около единицы на 250-300 тысяч случаев, а в лучших клиниках — на полмиллиона.

Иногда общая анестезия может быть даже безопаснее, чем местная. Например, если пациент остаётся бодрствующим во время тяжёлой процедуры, это может привести к сильнейшему психоэмоциональному стрессу, развитию фобий и других расстройств. Ещё одна ситуация — операции на брюшной или грудной полости.

«Казалось бы: можно сделать спинальную или эпидуральную анестезию, чтобы отключить чувствительность только в нижней части тела, без глубокого угнетения сознания. Но у человека есть блуждающий нерв. Он выходит из основания черепа и иннервирует все органы вплоть до толстого кишечника. Во время операции велики риски задеть этот нерв», — отметил доктор медицинских наук.