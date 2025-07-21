«К черту»: Юная певица Марфа рассказала, как Бедрос Киркоров повлиял на её судьбу

Народный артист России Бедрос Киркоров прожил достойную жизнь и оставил яркий след в отечественном искусстве. Он был отзывчивым человеком и старался помогать начинающим музыкантам. В частности, покойной мэтр повлиял на судьбу юной певицы Марфы Николаевой. Об этом рассказала сама 18-летняя победительница международного вокального конкурса «Звезда-2025» и финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!».

С Киркоровым-старшим она познакомилась в 2017 году на конкурсе «Золотая ладья». Мэтр возглавлял жюри, он посоветовал будущей звезде начать покорять сцену. Через год он же порекомендовал девушке поступить в Гнесинку. Иногда артист даже звонил своей подопечной, чтобы поинтересоваться успехами.