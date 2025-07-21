«К черту»: Юная певица Марфа рассказала, как Бедрос Киркоров повлиял на её судьбу
Певица Марфа рассказала, что Бедрос Киркоров помог ей с музыкальной карьерой
Бедрос Киркоров и певица Марфа Николаева. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marfa.nikolaevaa
Народный артист России Бедрос Киркоров прожил достойную жизнь и оставил яркий след в отечественном искусстве. Он был отзывчивым человеком и старался помогать начинающим музыкантам. В частности, покойной мэтр повлиял на судьбу юной певицы Марфы Николаевой. Об этом рассказала сама 18-летняя победительница международного вокального конкурса «Звезда-2025» и финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!».
С Киркоровым-старшим она познакомилась в 2017 году на конкурсе «Золотая ладья». Мэтр возглавлял жюри, он посоветовал будущей звезде начать покорять сцену. Через год он же порекомендовал девушке поступить в Гнесинку. Иногда артист даже звонил своей подопечной, чтобы поинтересоваться успехами.
«Он позвонил, поинтересовался, как у меня дела. Я ему рассказываю, что боюсь, переживаю, большой конкурс для поступающих. А он мне говорит: «Ты будешь большой артисткой. Я знаю! Иди, пой и ничего не бойся. Ни пуха, ни пера!» Я отвечаю: «Спасибо». Он как закричит: «Спасибо? Какое спасибо? «К чёрту» надо говорить, «к чёрту»!» — отметила собеседница Леди Mail.
Напомним, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца 18 марта. Прощальная церемония состоялась в храме Христа Спасителя. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.