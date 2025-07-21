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Регион
21 июля, 14:53

Переломанная в Дубае украинская «модель» рассказала, сколько зарабатывала на OnlyFans

Избитая в Дубае модель заявила, что зарабатывала 2-3 тыс. долларов на OnlyFans

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu

Украинская модель Мария Ковальчук, которая едва не погибла в Дубае, рассказала, что её интимный контент на платформе OnlyFans приносил ей около 2—3 тысяч долларов. Об этом девушка рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube.

Ковальчук сразу призналась, что аккаунт на ОнлиФанс она завела исключительно ради денег.

«Мне в целом нравится снимать контент, но, естественно, такие страницы мне нужны были ради заработка», — отметила она.

По её словам, откровенные видео и фотографии приносили ей от 155 до 235 тысяч рублей в месяц.

В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть
В жизни искалеченной в Дубае украинки появилась новая напасть

Напомним, что Марии Ковальчук сделали уже восемь операций после трагедии в Дубае, когда её искалеченную нашли на обочине дороги. Полицейские считают, что эскортница сама пролезла на закрытую стройплощадку, сорвалась с высоты и получила травмы. А вот её родственники уверены, что девушка могла стать чьей-то секс-рабыней. На её лечение уже ушло более 10 миллионов рублей.

Владимир Озеров
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