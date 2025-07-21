Переломанная в Дубае украинская «модель» рассказала, сколько зарабатывала на OnlyFans
Избитая в Дубае модель заявила, что зарабатывала 2-3 тыс. долларов на OnlyFans
Мария Ковальчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ae3marylu
Украинская модель Мария Ковальчук, которая едва не погибла в Дубае, рассказала, что её интимный контент на платформе OnlyFans приносил ей около 2—3 тысяч долларов. Об этом девушка рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube.
Ковальчук сразу призналась, что аккаунт на ОнлиФанс она завела исключительно ради денег.
«Мне в целом нравится снимать контент, но, естественно, такие страницы мне нужны были ради заработка», — отметила она.
По её словам, откровенные видео и фотографии приносили ей от 155 до 235 тысяч рублей в месяц.
Напомним, что Марии Ковальчук сделали уже восемь операций после трагедии в Дубае, когда её искалеченную нашли на обочине дороги. Полицейские считают, что эскортница сама пролезла на закрытую стройплощадку, сорвалась с высоты и получила травмы. А вот её родственники уверены, что девушка могла стать чьей-то секс-рабыней. На её лечение уже ушло более 10 миллионов рублей.