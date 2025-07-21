Переломанная в Дубае украинская «модель» рассказала, сколько зарабатывала на OnlyFans

Украинская модель Мария Ковальчук, которая едва не погибла в Дубае, рассказала, что её интимный контент на платформе OnlyFans приносил ей около 2—3 тысяч долларов. Об этом девушка рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube.

Ковальчук сразу призналась, что аккаунт на ОнлиФанс она завела исключительно ради денег.

«Мне в целом нравится снимать контент, но, естественно, такие страницы мне нужны были ради заработка», — отметила она.