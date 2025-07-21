Шансы 50 на 50: Лариса Долина рискует снова потерять московскую квартиру
Адвокат Багатурия: Долина снова может лишиться квартиры в Москве
Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что народная артистка России Лариса Долина может вновь лишиться квартиры в Москве. Мосгорсуд готовится рассмотреть апелляцию на решение о возврате жилья певице, которое ранее было отобрано мошенниками. Об этом пишет издание «Абзац»
«Шансы на то, что прошлое решение останется в силе, здесь 50 на 50», — прокомментировал перспективы дела адвокат.
Напомним, в 2024 году Долина стала жертвой аферистов, потеряв 180 миллионов рублей и квартиру площадью 236 квадратных метров в престижном районе Хамовники. В марте 2025 года суд восстановил певицу в праве на её жилое помещение. Однако в мае новая покупательница квартиры подала апелляцию, оспаривая решение о возврате недвижимости Долиной. Несмотря на первоначальное судебное решение в пользу артистки, нынешние владельцы квартиры настаивают на своём статусе добросовестных приобретателей и пытаются оспорить вердикт.