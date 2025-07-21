Шансы 50 на 50: Лариса Долина рискует снова потерять московскую квартиру

Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что народная артистка России Лариса Долина может вновь лишиться квартиры в Москве. Мосгорсуд готовится рассмотреть апелляцию на решение о возврате жилья певице, которое ранее было отобрано мошенниками. Об этом пишет издание «Абзац»