«Главное — диалог»: Работникам объяснили, как проверить начальника на адекватность

Уровень адекватности руководителя можно определить по его реакции на денежные вопросы. Если он не самодур, то будет готов выслушать предложения подчинённого по увеличению заработной платы. Подобные беседы служат своего рода лакмусовой бумажкой, по которым сотрудник может оценить начальника. Об этом рассказала предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян.

В то же время эксперт подчеркнула, что подчинённый никогда полностью не поймёт руководителя, пока не попробует встать на его место. Вопрос повышения зарплаты лишь на первый взгляд кажется простым, в реальности начальнику важны ценность сотрудника и его способность ясно и понятно аргументировать свои идеи.