Не вахтовики: В Якутии опознали 13 погибших при падении автобуса в 25-метровую пропасть
В разбившемся в Якутии автобусе были постоянные работники, а не вахтовики
Автобус упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)
В автобусе, который упал с обрыва на территории угольного разреза в Якутии, находились не вахтовые работники, а штатные сотрудники компании. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке», — рассказали в органах.
В настоящий момент близкие погибших занимаются организацией похорон. Как отметил собеседник агентства, решение о месте захоронения принимается индивидуально: некоторые семьи ждут приезда родственников из других городов, другие планируют провести церемонии в Якутии.
В пресс-службе угледобывающей фирмы «Колмар» уточнили, что во время инцидента в автобусе находились специалисты проходческих и добычных подразделений, а также эксперты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.
Напомним, что жуткое ДТП случилось на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский» в Якутии. Полный пассажиров автобус слетел с 25-метрового обрыва, в результате чего 13 человек погибли. Один из пострадавших до сих пор пребывает в критическом состоянии. Известно, что водитель транспорта нередко нарушал ПДД.