Не вахтовики: В Якутии опознали 13 погибших при падении автобуса в 25-метровую пропасть

В автобусе, который упал с обрыва на территории угольного разреза в Якутии, находились не вахтовые работники, а штатные сотрудники компании. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке», — рассказали в органах.

В настоящий момент близкие погибших занимаются организацией похорон. Как отметил собеседник агентства, решение о месте захоронения принимается индивидуально: некоторые семьи ждут приезда родственников из других городов, другие планируют провести церемонии в Якутии.