«Уничтожить полностью»: Военный эксперт объяснил, как избежать новой СВО через 5-10 лет
Военный эксперт Матюшин: Украину нужно полностью уничтожить ради мира
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Армия России успешно громит ВПК Украины, удары наносятся высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», рассказал офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин. По его словам, с помощью комбинированных атак ВС РФ, в частности, смогли уничтожить склад с беспилотниками на авиабазе Жуляны в Киеве.
ВСУ использовали эти беспилотники для атак на Москву и Подмосковье. Поэтому важно отодвинуть ещё дальше линию фронта. По словам военного эксперта, завершать СВО на данном этапе не стоит, иначе Украина получит возможность перевооружиться, и через 5-10 лет ВС РФ придётся повторять спецоперацию.
«Как раз для того, чтобы в будущем СВО никаких не проводилось и в будущем к нашим детям не прилетали никакие дроны, Украину нужно уничтожить полностью. Только уничтоженная Украина даст мир нам на юго-западных окраинах», — заявил собеседник «Царьграда».
Напомним, ночью 21 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Life.ru уже выяснил, как удар возмездия по Киеву поставил Зеленского на колени.