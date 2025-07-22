Армия России успешно громит ВПК Украины, удары наносятся высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», рассказал офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин. По его словам, с помощью комбинированных атак ВС РФ, в частности, смогли уничтожить склад с беспилотниками на авиабазе Жуляны в Киеве.

ВСУ использовали эти беспилотники для атак на Москву и Подмосковье. Поэтому важно отодвинуть ещё дальше линию фронта. По словам военного эксперта, завершать СВО на данном этапе не стоит, иначе Украина получит возможность перевооружиться, и через 5-10 лет ВС РФ придётся повторять спецоперацию.

«Как раз для того, чтобы в будущем СВО никаких не проводилось и в будущем к нашим детям не прилетали никакие дроны, Украину нужно уничтожить полностью. Только уничтоженная Украина даст мир нам на юго-западных окраинах», — заявил собеседник «Царьграда».