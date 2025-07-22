Внук бывшего европейского лидера – коммуниста покончил с собой в день смерти матери

Внук последнего коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова покончил с собой в возрасте 54 лет. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Тодор Славков был найден мёртвым в гостинице села Асен (Старозагорская область) в понедельник, 21 июля. По данным следствия, он проживал там один около двух недель. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию самоубийства.