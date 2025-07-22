Внук бывшего европейского лидера – коммуниста покончил с собой в день смерти матери
БНР: Внук председателя КП Болгарии Живкова покончил с собой в день смерти матери
Тодор Славков. Обложка © X / apostapostoloff
Внук последнего коммунистического лидера Болгарии Тодора Живкова покончил с собой в возрасте 54 лет. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Тодор Славков был найден мёртвым в гостинице села Асен (Старозагорская область) в понедельник, 21 июля. По данным следствия, он проживал там один около двух недель. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию самоубийства.
Авторы материала подчеркнули, что Славков ушёл из жизни в день 43-й годовщины смерти своей матери Людмилы Живковой — дочери Тодора Живкова, возглавлявшего Болгарию с 1954 по 1989 год. Внуку последнего европейского лидера – коммуниста на момент трагедии было всего 10 лет. Его отец – бывший глава Болгарского олимпийского комитета Иван Славков – умер 1 мая 2011 года.
Напомним, что в России в начале месяца покончил с собой бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Это произошло спустя несколько часов после того, как его сняли с должности министра транспорта России. По предварительным данным, чиновника подозревали в хищении средств из бюджета, за которое он мог отправиться в тюрьму на 20 лет. Со Старовойтом простились 10 июля в Москве, а похоронили в Петербурге.