Гидрометцентр: Ливень в Москве стал одним из мощнейших на планете за сутки
Погода в Москве. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Обрушившийся в понедельник, 21 июля, на Москву и Подмосковье ливень стал одним из сильнейших на планете за минувшие сутки по объёму осадков. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает ТАСС.
«За сутки на метеостанции «Балчуг», расположенной в самом центре столицы, выпало 82 мм осадков, и это один из самых высоких показателей на планете», — рассказали собеседники агентства.
Дожди обильнее, чем в столице, за это время фиксировались только в странах Юго-Восточной Азии.
Напомним, 21 июля дождь принёс в столицу рекордное количество осадков. В результате было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе, в Проектируемом проезде, на улицах Тихой и Адмирала Корнилова. Объём осадков достиг 50 литров на квадратный метр, а уровень воды в Яузе повысился на 2,5 метра.