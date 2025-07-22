Гидрометцентр: Ливень в Москве стал одним из мощнейших на планете за сутки

Обрушившийся в понедельник, 21 июля, на Москву и Подмосковье ливень стал одним из сильнейших на планете за минувшие сутки по объёму осадков. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает ТАСС.

«За сутки на метеостанции «Балчуг», расположенной в самом центре столицы, выпало 82 мм осадков, и это один из самых высоких показателей на планете», — рассказали собеседники агентства.