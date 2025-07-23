Небывалый гнев народа: На Западе отреагировали на вспыхнувшие протесты по всей Украине
Bloomberg: Зеленский столкнулся с беспрецедентными протестами на Украине
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Указ Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов Украины, вызвал небывалые народные протесты. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, беспрецедентные демонстрации произошли даже тогда, когда «украинская столица почти каждый день подвергалась ударам беспилотников и ракет».
«Беспрецедентные протесты вспыхнули даже тогда, когда столица почти ежедневно подвергалась <...> ударам беспилотников и ракет, что подчёркивает растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников», — говорится в публикации.
Агентство обратило внимание на то, что протестующие вышли на улицы, игнорируя ограничения военного положения, которое по-прежнему запрещает массовые мероприятия.
Напомним, что вчера, 22 июля, Зеленский подписал закон, который вызвал массовые протесты в Киеве и других крупных городах страны. Документ существенно ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Информация о подписании указа появилась на сайте Верховной рады. После Львова акции протеста против закона прошли также в Днепре и других украинских городах. Позднее в Конгрессе США прозвучали призывы сместить Зеленского.