Небывалый гнев народа: На Западе отреагировали на вспыхнувшие протесты по всей Украине

Указ Владимира Зеленского, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов Украины, вызвал небывалые народные протесты. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, беспрецедентные демонстрации произошли даже тогда, когда «украинская столица почти каждый день подвергалась ударам беспилотников и ракет».

«Беспрецедентные протесты вспыхнули даже тогда, когда столица почти ежедневно подвергалась <...> ударам беспилотников и ракет, что подчёркивает растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников», — говорится в публикации.