Угрозы санкций Запада перед переговорами Россия-Украина оказались неэффективными. Аналитики Responsible Statecraft пришли к выводу, что давление на Москву со стороны США и ЕС не даёт желаемого результата. Об этом сообщает американское издание в преддверии нового раунда переговоров.

«Эта тенденция, когда Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс на пути к миру, в то время как от Украины не ожидают уступок, сохраняется с марта 2015 года. Это просто не сработает», — констатирует Responsible Statecraft.