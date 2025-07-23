«Это не сработало»: На Западе признали свою ошибку перед Россией
RS: Давление на Москву перед переговорами не даёт результатов
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Угрозы санкций Запада перед переговорами Россия-Украина оказались неэффективными. Аналитики Responsible Statecraft пришли к выводу, что давление на Москву со стороны США и ЕС не даёт желаемого результата. Об этом сообщает американское издание в преддверии нового раунда переговоров.
«Эта тенденция, когда Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс на пути к миру, в то время как от Украины не ожидают уступок, сохраняется с марта 2015 года. Это просто не сработает», — констатирует Responsible Statecraft.
По данным издания, нынешнее давление на Россию перед переговорами значительно сильнее, чем во время предыдущих раундов. При этом турецкие источники сообщили о проведении третьего раунда переговоров в среду вечером во дворце Чираган, хотя точное время и дата пока остаются предметом согласования.
Напомним, что первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле, второй состоялся там же 2 июня. Как стало известно, третий раунд диалога запланирован на сегодня, 23 июля, начало в 19:00 по московскому времени. Состав российской делегации остаётся неизменным — четыре основных переговорщика и четыре эксперта. В то же время украинская сторона увеличила свою делегацию с 12 до 14 человек. По последним данным, российская переговорная группа уже вылетела в Стамбул для участия в предстоящих переговорах.