«100 раз без передышки»: Сырский заявил, что не уйдёт в отставку и привёл «внушительный» аргумент
Главком ВСУ Сырский заявил, что не уйдёт в отставку после достижения 60 лет
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Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что не собирается покидать службу и намерен продолжать командовать украинской армией, несмотря на скорое достижение 60-летнего возраста. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, приведя весьма «внушительные» аргументы.
«Я могу отжаться 100 раз без передышки», — заявил Сырский, добавив затем, что его дальнейшее пребывание на посту всецело зависит от решения украинских властей. 26 июля ему исполнится 60 лет.
Примечательно, что интервью главкома ВСУ появилось на фоне обсуждений внутри самой Украины о провалах на фронте и падении морального духа среди мобилизованных. Ранее Армия России ударила по военным складам и объектам логистики в Кривом Роге, а также поразила инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области. А до этого Life.ru писал, что даже иностранные наёмники предпочитают покинуть ряды ВСУ, едва оказавшись на передовой и взяв в руки оружие.