«100 раз без передышки»: Сырский заявил, что не уйдёт в отставку и привёл «внушительный» аргумент

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что не собирается покидать службу и намерен продолжать командовать украинской армией, несмотря на скорое достижение 60-летнего возраста. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, приведя весьма «внушительные» аргументы.

«Я могу отжаться 100 раз без передышки», — заявил Сырский, добавив затем, что его дальнейшее пребывание на посту всецело зависит от решения украинских властей. 26 июля ему исполнится 60 лет.