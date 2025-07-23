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Регион
23 июля, 10:13

«100 раз без передышки»: Сырский заявил, что не уйдёт в отставку и привёл «внушительный» аргумент

Главком ВСУ Сырский заявил, что не уйдёт в отставку после достижения 60 лет

Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что не собирается покидать службу и намерен продолжать командовать украинской армией, несмотря на скорое достижение 60-летнего возраста. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, приведя весьма «внушительные» аргументы.

«Я могу отжаться 100 раз без передышки», — заявил Сырский, добавив затем, что его дальнейшее пребывание на посту всецело зависит от решения украинских властей. 26 июля ему исполнится 60 лет.

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Примечательно, что интервью главкома ВСУ появилось на фоне обсуждений внутри самой Украины о провалах на фронте и падении морального духа среди мобилизованных. Ранее Армия России ударила по военным складам и объектам логистики в Кривом Роге, а также поразила инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области. А до этого Life.ru писал, что даже иностранные наёмники предпочитают покинуть ряды ВСУ, едва оказавшись на передовой и взяв в руки оружие.

Мария Любицкая
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