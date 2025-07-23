В Стамбуле на этой неделе пройдёт третий раунд переговоров между Россией и Украиной, если не помешают непредвиденные обстоятельства. Об этом заявил публицист Алексей Белов в комментарии для 360.ru.

Глава украинской делегации Рустем Умеров получил указание от Владимира Зеленского добиваться подготовки встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению эксперта, это попытка экс-комика укрепить свой пошатнувшийся статус в глазах международного сообщества.

Зеленский в своём обращении также упомянул вопросы обмена пленными и возвращения детей, но ничего не сказал о мирном урегулировании и устранении причин конфликта. Для России ключевыми остаются признание текущих реалий, демилитаризация и денацификация Украины.