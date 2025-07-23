Стало известно, почему Зеленский так отчаянно добивается встречи с Путиным
Публицист Белов: Зеленский хочет оживить свою легитимность встречей с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
В Стамбуле на этой неделе пройдёт третий раунд переговоров между Россией и Украиной, если не помешают непредвиденные обстоятельства. Об этом заявил публицист Алексей Белов в комментарии для 360.ru.
Глава украинской делегации Рустем Умеров получил указание от Владимира Зеленского добиваться подготовки встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению эксперта, это попытка экс-комика укрепить свой пошатнувшийся статус в глазах международного сообщества.
Зеленский в своём обращении также упомянул вопросы обмена пленными и возвращения детей, но ничего не сказал о мирном урегулировании и устранении причин конфликта. Для России ключевыми остаются признание текущих реалий, демилитаризация и денацификация Украины.
Эксперт сомневается, что Киев добровольно пойдёт на эти шаги, отмечая, что единственный вариант — полная капитуляция ВСУ. Тем не менее российская делегация продолжает участвовать в переговорах, в том числе для решения гуманитарных вопросов. При этом Вашингтон, судя по заявлениям министра финансов США Скотта Бессента, готов ввести дополнительные санкции независимо от исхода переговоров. Несмотря на это, диалог с Украиной продолжится, пока в плену остаются российские военные
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня в 19:00. Российская делегация сохранит прежний состав, и её вновь возглавит Владимир Мединский. Ранее сообщалось, что переговорная группа уже отправилась в Турцию.