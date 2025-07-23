Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 09:57

Украинская делегация отправилась в Стамбул на новый раунд переговоров

Украинская делегация отправилась в Стамбул на третий раунд переговоров с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Украинская делегация уже направляется в Стамбул для участия в переговорах с российской стороной, которые запланированы на вечер среды, 23 июля. Информацию об этом распространило украинское издание «Общественное», ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский издал указ, увеличивающий численность украинской делегации с 12 до 14 человек. В обновлённый состав включены представитель уполномоченного по правам человека и дополнительный представитель Генштаба ВСУ.

Песков подтвердил, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной
Песков подтвердил, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, возглавит её Владимир Мединский. Ранее стало известно, что переговорная группа РФ уже вылетела в Турцию.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar