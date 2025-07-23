Украинская делегация отправилась в Стамбул на новый раунд переговоров
Украинская делегация отправилась в Стамбул на третий раунд переговоров с РФ
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Украинская делегация уже направляется в Стамбул для участия в переговорах с российской стороной, которые запланированы на вечер среды, 23 июля. Информацию об этом распространило украинское издание «Общественное», ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского.
Как сообщалось ранее, Зеленский издал указ, увеличивающий численность украинской делегации с 12 до 14 человек. В обновлённый состав включены представитель уполномоченного по правам человека и дополнительный представитель Генштаба ВСУ.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, возглавит её Владимир Мединский. Ранее стало известно, что переговорная группа РФ уже вылетела в Турцию.