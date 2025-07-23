В МИД Украины внезапно заявили о компетентности российской делегации
Замглавы МИД Украины Кислица: Российские переговорщики проявляют учтивость
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Российская сторона на переговорах с Украиной проявляет компетентность и учтивость. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Незалежной Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, в среду, 23 июля.
«Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне», — сказал он в интервью Liberation.
Кислица также отметил высокий профессионализм российских дипломатов и их мастерство в организации и проведении встреч.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, возглавит её Владимир Мединский. Ранее стало известно, что переговорная группа РФ уже вылетела в Турцию.