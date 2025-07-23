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23 июля, 10:50

В МИД Украины внезапно заявили о компетентности российской делегации

Замглавы МИД Украины Кислица: Российские переговорщики проявляют учтивость

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Российская сторона на переговорах с Украиной проявляет компетентность и учтивость. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Незалежной Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, в среду, 23 июля.

«Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне», — сказал он в интервью Liberation.

Кислица также отметил высокий профессионализм российских дипломатов и их мастерство в организации и проведении встреч.

Украинская делегация прибыла в Турцию
Украинская делегация прибыла в Турцию

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, возглавит её Владимир Мединский. Ранее стало известно, что переговорная группа РФ уже вылетела в Турцию.

Наталья Демьянова
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