Российская сторона на переговорах с Украиной проявляет компетентность и учтивость. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Незалежной Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, в среду, 23 июля.

«Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне», — сказал он в интервью Liberation.