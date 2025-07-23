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23 июля, 12:05

Полицейских, фигурирующих в деле главреда Baza, доставили в Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полицейские, вовлечённые в уголовное дело против главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, которому инкриминируется дача взятки, были доставлены в Москву для проведения следственных действий. Об этом рассказал адвокат Трифонова Алексей Михальчик.

«Сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий», — сказал он в разговоре с журналистами.

Главреду Baza грозит более 10 лет тюрьмы
Главреду Baza грозит более 10 лет тюрьмы

Напомним, что накануне редакция Baza сообщила о проведении обысков в своём офисе, одновременно с этим была потеряна связь с главным редактором Глебом Трифоновым. По информации коллег, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. Впоследствии стало известно, что журналист и его невеста провели более десяти часов в тонированном микроавтобусе, припаркованном прямо во дворе здания СК по Центральному округу Москвы. Только после публичного обращения их адвокатов пара была допущена в само здание ведомства. Сегодня Трифонову предъявили обвинение в даче взятки.

Наталья Демьянова
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