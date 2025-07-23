СК просит арестовать главреда Baza Трифонова по делу о взятке

Журналистов российского интернет-издания Baza могут арестовать: следственные органы подали соответствующее ходатайство в отношении Глеба Трифонова и продюсер телеграм-канала Татьяны Лукьяновой.

Защита отмечает, что заседание для решения вопроса о мере пресечения должно начаться в ближайший час. Тем временем у здания суда в Москве собираются журналисты.