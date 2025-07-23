СК просит арестовать главреда Baza Трифонова по делу о взятке
Главный редактор Baza Глеб Трифонов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gtrifonov
Журналистов российского интернет-издания Baza могут арестовать: следственные органы подали соответствующее ходатайство в отношении Глеба Трифонова и продюсер телеграм-канала Татьяны Лукьяновой.
Защита отмечает, что заседание для решения вопроса о мере пресечения должно начаться в ближайший час. Тем временем у здания суда в Москве собираются журналисты.
Напомним, 22 июля редакция Telegram-канала Baza сообщила о проведении обысков в своём офисе, одновременно с этим была потеряна связь с главным редактором Глебом Трифоновым. По информации коллег, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. Впоследствии стало известно, что журналист и его невеста провели более десяти часов в тонированном микроавтобусе, припаркованном прямо во дворе здания Следственного комитета по Центральному округу Москвы. Только после публичного обращения их адвокатов пара была допущена в само здание ведомства. 23 июля Трифонову предъявили обвинение в даче взятки.