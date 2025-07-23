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23 июля, 15:06

Даванков обратился к генпрокурору из-за задержания сотрудников Baza

Даванков: Сотрудники Baza обратились ко мне с просьбой честного расследования

Обложка © ТАСС / NEWS.ru/ Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru/ Алексей Белкин

Вице-спикер Госдумы, лидер партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять расследование дела «Базы» под свой личный надзор. К парламентарию сами обратились журналисты издания.

«Обратился к генпрокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело «Базы» под личный контроль. Разбирательство должно быть справедливым»,написал Даванков в своём Telegram-канале.

Главреду Baza грозит более 10 лет тюрьмы
Главреду Baza грозит более 10 лет тюрьмы

Ранее сообщалось, что следственные органы подали ходатайство об аресте главного редактора «Базы» Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Заседание по мере пресечения уже началось. У здания суда в Москве уже собрались журналисты. Ранее Трифонов был задержан и несколько часов находился в тонированном микроавтобусе во дворе управления Следственного комитета по ЦАО Москвы.

Милена Скрипальщикова
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