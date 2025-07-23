Даванков обратился к генпрокурору из-за задержания сотрудников Baza

Вице-спикер Госдумы, лидер партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять расследование дела «Базы» под свой личный надзор. К парламентарию сами обратились журналисты издания.

«Обратился к генпрокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело «Базы» под личный контроль. Разбирательство должно быть справедливым», — написал Даванков в своём Telegram-канале.