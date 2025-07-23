Главреду телеграм-канала Baza Глебу Трифонову вменяют три эпизода дачи взятки

Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по трём эпизодам дачи взятки, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщил представитель следствия в зале Замоскворецкого районного суда, отметив, что речь идёт о коррупционных преступлениях.

Разрабатывать журналиста могли начать ещё полгода назад. По словам следствия, рапорт о преступлении был официально заявлен 16 июля 2025 года, а оперативная информация датирована 27 января 2025 года.