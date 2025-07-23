Главреду телеграм-канала Baza Глебу Трифонову вменяют три эпизода дачи взятки
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Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение по трём эпизодам дачи взятки, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщил представитель следствия в зале Замоскворецкого районного суда, отметив, что речь идёт о коррупционных преступлениях.
Разрабатывать журналиста могли начать ещё полгода назад. По словам следствия, рапорт о преступлении был официально заявлен 16 июля 2025 года, а оперативная информация датирована 27 января 2025 года.
Напомним, что Глебу Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. В редакции Baza и в доме Трифонова накануне прошли обыски. Дело возбуждено в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали в канал закрытую информацию.