Новости СВО. Освобождено Варачино, ВС РФ зачищают Красноармейск, итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, 24 июля Армия России продвигается в Сумской области, главком ВСУ Сырский просит оружие для наступления, в Стамбуле прошёл очередной раунд переговоров — дайджест Life.ru. 23 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ у Красноармейска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 24 июля

ВС РФ наступают в Донецкой Народной Республике между Константиновкой и Красноармейском (Покровском). Движение идёт в сторону Шахова и Торецкого. Авторы «Военной хроники» считают, что такой манёвр позволит нашим войскам выйти в тыл Славянска и Краматорска.

Из самого Красноармейска приходят кадры с работой российских штурмовиков. Они уже общаются с мирными жителями, которые говорят, что гражданские в большой степени находятся на севере города, а в Шахтёрском микрорайоне почти никого не осталось. Этот район застроен многоэтажками, и, если ВСУ его потеряли, то, по мнению военных блогеров, у противника серьёзные проблемы.

Карта СВО на 24 июля 2025 года. Армия России наступает у Новоторецкого. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Сумская область, 24 июля

В боях против Армии России в Сумской области принимают участие иностранные наёмники. Но не все «солдаты удачи» готовы идти в бой. Стало известно, что корейские и польские боевики, подписавшие контракт с ВСУ, оказавшись на передовой, решили покинуть зону боевых действий. В свою очередь российские войска продвинулись и освободили село Варачино.

— Группировка «Север» выровняла фронт на территории противника по линии Кондратовка – Андреевка – Алексеевка – Варачино – Яблоновка – Локня. Следующая цель — освобождение Юнаковки и выход на трассу Н07, идущую к городу Сумы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Курская область, 24 июля

ВСУ продолжают самоубийственные атаки с целью войти на территорию Курской области. К российскому региону переброшены дополнительные артиллерийские расчёты. Бойцы группировки «Север» нашли их и уничтожили с помощью барражирующих боеприпасов.

Операторы БПЛА не оставляют противнику шансов. Фото © Telegram / Минобороны России

Главком ВСУ Сырский: Украине не хватает техники и бойцов для наступления

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post заявил, что Украина ещё способна провести наступление.

— У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надёжные средства защиты, — сказал Сырский, которого за массовые потери называют «генералом 200».

При этом он признал, что у Киева нехватка личного состава, боеприпасов, бронетехники и систем ПВО. Поэтому, чтобы начать операцию, требуется помощь Запада. Кроме того, Сырский не стал комментировать наличие у Украины ракет ATACAMS, но заверил, что дальнобойное оружие помогло бы киевскому режиму.

Переговоры в Стамбуле: краткосрочное перемирие и онлайн-рабочие группы

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский рассказал о завершившимся третьем раунде переговоров. По его словам, Россия вернула семь тысяч тел погибших украинских военных и готова отдать ещё три тысячи. В момент встречи шёл обмен пленными в формате 250 на 250. И он не последний. Украине также предложено краткосрочное перемирие с целью собрать тела убитых. По словам Мединского, позиции сторон далеки, но контакты продолжатся.

— Мы предложили сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам, — рассказал Мединский.

Также Россия констатировала, что Украина не до конца выполнила один пункт — не все мирные жители Курской области вернулись домой — Киев удерживает ещё около 30 человек. На курян наша сторона готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц. Скандальное предложение властей Львова об эксгумации останков красноармейцев и их обмене Мединский назвал нравственной деградацией.

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил по итогам встречи, что Киев предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. На переговорах также обсуждалось прекращение огня, в том числе ударов по критической и гражданской инфраструктуре, и освобождение заключённых.

Авторы Даниил Черных