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23 июля, 18:30

Пожар вспыхнул на стройплощадке на Воробьёвых горах в Москве

SHOT: На стройплощадке трамплина на Воробьёвых горах загорелся силовой кабель

На строительной площадке нового трамплина, расположенного на Воробьёвых горах в Москве, произошло воспламенение силовых кабелей. Пожарные расчёты незамедлительно прибыли на место происшествия. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.

В Москве загорелась строительная площадка нового трамплина. Видео © Telegram/ SHOT

На данный момент возгорание успешно потушено сотрудниками МЧС. Обошлось без погибших и пострадавших.

Смертельный взрыв в пятиэтажке в Новороссийске повредил более 20 квартир
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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве ликвидирован пожар, который произошёл на четвёртом этаже жилого дома. Возгорание охватило две квартиры и балкон, в результате чего пострадали 10 человек. До прибытия пожарных три человека выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от огня. Один из жильцов дома погиб.

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Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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