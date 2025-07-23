Пожар вспыхнул на стройплощадке на Воробьёвых горах в Москве
SHOT: На стройплощадке трамплина на Воробьёвых горах загорелся силовой кабель
На строительной площадке нового трамплина, расположенного на Воробьёвых горах в Москве, произошло воспламенение силовых кабелей. Пожарные расчёты незамедлительно прибыли на место происшествия. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.
В Москве загорелась строительная площадка нового трамплина. Видео © Telegram/ SHOT
На данный момент возгорание успешно потушено сотрудниками МЧС. Обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве ликвидирован пожар, который произошёл на четвёртом этаже жилого дома. Возгорание охватило две квартиры и балкон, в результате чего пострадали 10 человек. До прибытия пожарных три человека выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от огня. Один из жильцов дома погиб.
Обложка © Telegram/ SHOT