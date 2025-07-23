Российская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле
ТАСС: Российская делегация покинула дворец Чираган после завершения переговоров
Дворец Чираган. Обложка © Wikipedia / A.Savin
Представители российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским покинула дворец Чираган после проведения третьего раунда с украинской стороной. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным источника агентства, российская делегация планирует вылет из Стамбула 24 июля утром.
Напомним, встреча делегаций прошла в закрытом режиме в Стамбуле. Перед его началом главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу в дворце Чираган. Переговоры длились 40 минут. После глава российской группы выступил с заявлением для прессы.