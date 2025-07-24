Россия демонстрирует гуманизм: Слуцкий оценил новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле

Третий раунд переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной прошёл непросто и не носил технического характера. По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, российская сторона показала гуманизм и выступила с рядом инициатив.

«Третий раунд российско-украинских переговоров был предсказуемо непростым и далеко не техническим. Изначально было понятно, что продолжится работа по выработке мирного соглашения, без резких прорывов», — отметил депутат в беседе с ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на заявление руководителя российской делегации Владимира Мединского, согласно которому серьёзных сближений пока не достигнуто, однако диалог не прекращается. В ожидании четвёртого этапа переговоров Слуцкий выразил надежду на отклик украинской стороны.

По словам Слуцкого, среди предложений Москвы — введение кратковременных пауз в боевых действиях для эвакуации раненых и погибших. Он отметил, что такая мера демонстрирует стремление к поиску дипломатического решения.