Умеров: Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

Украинская сторона предложила провести встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. Об этом сообщил глава делегации Киева Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле.

«Мы предложили провести такую встречу до конца августа – с учётом важных временных рамок, предложенных партнёрами», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, который до недавнего времени был главой минобороны.

По словам Умерова, Киев предлагает, чтобы во встрече приняли участие президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.