Умеров: Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа
Украинская делегация после переговоров в Стамбуле. Обложка © X / Rustem Umerov
Украинская сторона предложила провести встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. Об этом сообщил глава делегации Киева Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле.
«Мы предложили провести такую встречу до конца августа – с учётом важных временных рамок, предложенных партнёрами», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, который до недавнего времени был главой минобороны.
По словам Умерова, Киев предлагает, чтобы во встрече приняли участие президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава делегации добавил, что «только встреча лидеров двух стран способна разблокировать процесс мирного урегулирования». Умеров также заявил, что технические механизмы для прекращения огня хорошо известны, но их реализацию затрудняет «отсутствие политического решения в Кремле».
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Life.ru публиковал полное видео заявления главы российской делегации Владимира Мединского. Кстати, он заявил, что встреча на высшем уровне возможна только после тщательной проработки условий соглашения.