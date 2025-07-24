Названы три жёстких условия, которые Россия выдвинула Украине на переговорах в Стамбуле
Профессор Ткаченко: Москва в Стамбуле озвучила три жёстких условия для Киева
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На встрече 23 июля в Стамбуле делегация РФ изложила представителям Киева три ключевых требования: нейтралитет Украины, признание четырёх регионов и отмена санкций. Как рассказал URA.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, меморандум был сокращён до этих пунктов, а предложения Киева вроде прекращения огня и встречи на высшем уровне оставлены без реакции.
Отмечается, что по итогам переговоров сближения позиций не произошло. Стороны договорились о создании рабочих групп, но, по оценке Ткаченко, нынешние меморандумы несовместимы. Киев, считает специалист, ждёт истечения 50-дневного срока ультиматума, обозначенного президентом США Дональдом Трампом. Медленное продвижение переговоров эксперт связывает с тем, что Украина по-прежнему надеется на внешнюю поддержку и опасается политических последствий мира. Прекращение конфликта, по его словам, лишит Владимира Зеленского власти — он проиграет выборы.
Ткаченко добавил, что гуманитарные вопросы, включая обмены, обсуждаются в Стамбуле из-за давления США. Это, полагает профессор, демонстрирует Вашингтону, что процесс урегулирования не прерван.
Также эксперт оценил желание Зеленского провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, главарь киевского режима хочет таким образом добиться своей легитимности.
«Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет. Я искренне убежден, что Путин никогда не увидится с Зеленским. Российская дипломатия не работает над организацией саммита, у нас нет такой цели», — заключил Ткаченко.
Напомним, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Life.ru публиковал полное видео заявления главы российской делегации Владимира Мединского. Перед началом третьего раунда главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу.