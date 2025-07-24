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24 июля, 09:17

Российская делегация выехала из отеля в Стамбуле и направилась в аэропорт

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, покинула гостиницу в Стамбуле и направилась в аэропорт. Об этом сообщает «РИА Новости».

Российская делегация направляется в аэропорт. Видео © Telegram/ РИА Новости

Помимо Мединского, в состав российской стороны на переговорах вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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Напомним, что накануне вечером в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины. До начала обсуждений в полном составе Мединский и Рустем Умеров, возглавляющие делегации, провели двустороннюю беседу. В Кремле заявили, что российская сторона предложила Киеву конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта.

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Полина Никифорова
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