«Портал между мирами»: что мы знаем об американке, которая рожает каждый раз перед смертью знаменитостей

В Интернете набирает обороты невероятная, почти мистическая история американской блогерши Триши Пэйтас. По состоянию на 2025 год она собрала около 5 миллионов подписчиков и почти миллиард просмотров за всю историю на YouTube. Но не это делает её знаменитой сегодня. Пользователи соцсетей обратили внимание на жуткое совпадение — каждый раз, когда Триша рожает ребёнка, в тот же день умирает какая-то известная личность. Случайность или что-то большее? Разбираемся в этой странной истории, которая уже породила тысячи мемов и превратила обычную блогершу в «портал между мирами».

14 сентября 2022 года — первое роковое совпадение

Триша Пэйтас и её проклятие: каждые роды приносят смерть звезде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas

В этот день Триша родила дочь, которую назвали Малибу Барби Пэйтас-Хакмон. Казалось бы, обычное радостное событие в семье блогерши. Но в тот же день мир узнал о смерти британской королевы Елизаветы II — одной из самых влиятельных персон XX века. Конечно, тогда никто не связывал эти события между собой. Просто совпадение, не более того. Триша праздновала материнство, а мир прощался с эпохой — казалось, что общего могут иметь американская блогерша и британская монархия? Но это было только началом цепочки невероятных совпадений, которые заставят содрогнуться даже самых рациональных скептиков.

20 июня 2024 года — второй тревожный звонок

Портал между мирами: история блогерши, чьи роды совпадают со смертями знаменитостей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas

Когда у Триши родился второй ребёнок, Интернет ещё не придавал особого значения возможным совпадениям. Но в тот же день стало известно о смерти Дональда Сазерленда — знаменитого канадского актёра театра, кино и телевидения. Артисту было 88 лет, смерть наступила после продолжительной болезни. Актёр, известный по фильмам «Голодные игры», «Клут» и десяткам других картин, покинул этот мир именно в день, когда Триша снова стала мамой. Пользователи соцсетей начали замечать странную закономерность и шутить о «совпадениях», но до серьёзных теорий было ещё далеко. Два случая — это ещё можно списать на случайность.

21 апреля 2025 года — зловещее объявление

Мистические совпадения Триши Пэйтас шокировали Интернет своей точностью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas

Этот день стал переломным в понимании масштаба «феномена Триши». 21 апреля 2025 года блогерша объявила в своих соцсетях о третьей беременности, поделившись радостной новостью с миллионами подписчиков. Казалось бы, что может быть прекраснее? Но в тот же день мир потрясла новость о смерти Папы Римского Франциска — одного из самых влиятельных религиозных лидеров современности. Понтифик, известный своими прогрессивными взглядами и борьбой за социальную справедливость, скончался в возрасте 88 лет. Интернет буквально взорвался от ужаса — теперь даже сами объявления о беременности Триши стали «смертельными». Миллионы людей начали всерьёз обсуждать мистические способности американки, а её страницы в соцсетях превратились в место паломничества любителей конспирологических теорий.

22 июля 2025 года — третье предупреждение, которое нельзя игнорировать

Роды и смерти знаменитостей: феномен Триши Пэйтас объясняют учёные. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas

Третьи роды Триши стали переломным моментом в этой мистической истории. В этот день умер Оззи Осборн — английский рок-певец и музыкант, скончавшийся в возрасте 76 лет. Легенда рок-музыки, «крёстный отец» хеви-метала, основатель Black Sabbath покинул этот мир именно тогда, когда у американской блогерши появился третий ребёнок. 6 марта 2025 года Пэйтас заявила, что беременна и ждёт малыша в июле. И вот — роды в июле, смерть Оззи Осборна в тот же день. После этого Интернет буквально взорвался теориями заговора, мемами и предположениями о сверхъестественных способностях Триши.

Кто такая женщина, которую прозвали «порталом смерти»

Блогерша Триша Пэйтас стала предсказательницей смерти после серии совпадений. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas

Прежде чем углубляться в мистические теории, стоит понять, кто же эта Триша Пэйтас, чьи роды теперь отслеживают миллионы людей по всему миру. Родившаяся 8 мая 1988 года в Риверсайде, Калифорния, она прошла типичный для блогеров нулевых путь к славе — чудаковатые ролики на YouTube, провокационные заявления и эпатажное поведение. После переезда в Лос-Анджелес для занятий актёрским мастерством Пэйтас работала моделью, стриптизёршей и эскортом, чтобы поддерживать себя финансово. Настоящую славу ей принёс Интернет — её контент охватывает видеоблоги, музыкальные клипы и мукбанги. До появления теорий о «проклятии» она была просто ещё одной противоречивой интернет-знаменитостью среди тысяч других.

Математика ужаса: насколько это вероятно

Давайте попробуем оценить вероятность таких совпадений с научной точки зрения. В мире каждый день умирают тысячи людей, среди которых есть и знаменитости. При этом количество действительно мировых звёзд, чья смерть становится международной новостью, относительно невелико — может быть, несколько десятков в год. Вероятность того, что рождение ребёнка совпадёт со смертью знаменитости в тот же день, составляет примерно 1 к 365. Для двух совпадений — уже 1 к 133 тысячам. А для трёх — астрономически малая величина, которая заставляет задуматься даже самых рационально мыслящих людей. Конечно, это упрощённый расчёт, но цифры впечатляют и пугают одновременно.

Триша Пэйтас и её дети: каждое рождение совпадает со смертью звезды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas