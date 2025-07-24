«Портал между мирами»: что мы знаем об американке, которая рожает каждый раз перед смертью знаменитостей
Каждые роды американской блогерши совпадают со смертью знаменитости. Life.ru рассказывает о Трише Пэйтас, которую Интернет прозвал «порталом между мирами».
В Интернете набирает обороты невероятная, почти мистическая история американской блогерши Триши Пэйтас. По состоянию на 2025 год она собрала около 5 миллионов подписчиков и почти миллиард просмотров за всю историю на YouTube. Но не это делает её знаменитой сегодня. Пользователи соцсетей обратили внимание на жуткое совпадение — каждый раз, когда Триша рожает ребёнка, в тот же день умирает какая-то известная личность. Случайность или что-то большее? Разбираемся в этой странной истории, которая уже породила тысячи мемов и превратила обычную блогершу в «портал между мирами».
14 сентября 2022 года — первое роковое совпадение
Триша Пэйтас и её проклятие: каждые роды приносят смерть звезде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas
В этот день Триша родила дочь, которую назвали Малибу Барби Пэйтас-Хакмон. Казалось бы, обычное радостное событие в семье блогерши. Но в тот же день мир узнал о смерти британской королевы Елизаветы II — одной из самых влиятельных персон XX века. Конечно, тогда никто не связывал эти события между собой. Просто совпадение, не более того. Триша праздновала материнство, а мир прощался с эпохой — казалось, что общего могут иметь американская блогерша и британская монархия? Но это было только началом цепочки невероятных совпадений, которые заставят содрогнуться даже самых рациональных скептиков.
20 июня 2024 года — второй тревожный звонок
Портал между мирами: история блогерши, чьи роды совпадают со смертями знаменитостей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas
Когда у Триши родился второй ребёнок, Интернет ещё не придавал особого значения возможным совпадениям. Но в тот же день стало известно о смерти Дональда Сазерленда — знаменитого канадского актёра театра, кино и телевидения. Артисту было 88 лет, смерть наступила после продолжительной болезни. Актёр, известный по фильмам «Голодные игры», «Клут» и десяткам других картин, покинул этот мир именно в день, когда Триша снова стала мамой. Пользователи соцсетей начали замечать странную закономерность и шутить о «совпадениях», но до серьёзных теорий было ещё далеко. Два случая — это ещё можно списать на случайность.
21 апреля 2025 года — зловещее объявление
Мистические совпадения Триши Пэйтас шокировали Интернет своей точностью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas
Этот день стал переломным в понимании масштаба «феномена Триши». 21 апреля 2025 года блогерша объявила в своих соцсетях о третьей беременности, поделившись радостной новостью с миллионами подписчиков. Казалось бы, что может быть прекраснее? Но в тот же день мир потрясла новость о смерти Папы Римского Франциска — одного из самых влиятельных религиозных лидеров современности. Понтифик, известный своими прогрессивными взглядами и борьбой за социальную справедливость, скончался в возрасте 88 лет. Интернет буквально взорвался от ужаса — теперь даже сами объявления о беременности Триши стали «смертельными». Миллионы людей начали всерьёз обсуждать мистические способности американки, а её страницы в соцсетях превратились в место паломничества любителей конспирологических теорий.
22 июля 2025 года — третье предупреждение, которое нельзя игнорировать
Роды и смерти знаменитостей: феномен Триши Пэйтас объясняют учёные. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas
Третьи роды Триши стали переломным моментом в этой мистической истории. В этот день умер Оззи Осборн — английский рок-певец и музыкант, скончавшийся в возрасте 76 лет. Легенда рок-музыки, «крёстный отец» хеви-метала, основатель Black Sabbath покинул этот мир именно тогда, когда у американской блогерши появился третий ребёнок. 6 марта 2025 года Пэйтас заявила, что беременна и ждёт малыша в июле. И вот — роды в июле, смерть Оззи Осборна в тот же день. После этого Интернет буквально взорвался теориями заговора, мемами и предположениями о сверхъестественных способностях Триши.
Кто такая женщина, которую прозвали «порталом смерти»
Блогерша Триша Пэйтас стала предсказательницей смерти после серии совпадений. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas
Прежде чем углубляться в мистические теории, стоит понять, кто же эта Триша Пэйтас, чьи роды теперь отслеживают миллионы людей по всему миру. Родившаяся 8 мая 1988 года в Риверсайде, Калифорния, она прошла типичный для блогеров нулевых путь к славе — чудаковатые ролики на YouTube, провокационные заявления и эпатажное поведение. После переезда в Лос-Анджелес для занятий актёрским мастерством Пэйтас работала моделью, стриптизёршей и эскортом, чтобы поддерживать себя финансово. Настоящую славу ей принёс Интернет — её контент охватывает видеоблоги, музыкальные клипы и мукбанги. До появления теорий о «проклятии» она была просто ещё одной противоречивой интернет-знаменитостью среди тысяч других.
Математика ужаса: насколько это вероятно
Давайте попробуем оценить вероятность таких совпадений с научной точки зрения. В мире каждый день умирают тысячи людей, среди которых есть и знаменитости. При этом количество действительно мировых звёзд, чья смерть становится международной новостью, относительно невелико — может быть, несколько десятков в год. Вероятность того, что рождение ребёнка совпадёт со смертью знаменитости в тот же день, составляет примерно 1 к 365. Для двух совпадений — уже 1 к 133 тысячам. А для трёх — астрономически малая величина, которая заставляет задуматься даже самых рационально мыслящих людей. Конечно, это упрощённый расчёт, но цифры впечатляют и пугают одновременно.
Триша Пэйтас и её дети: каждое рождение совпадает со смертью звезды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trishapaytas
Сама Пэйтас отнеслась к своей новой «репутации» с присущим ей юмором, шутя по поводу «сверхспособностей», но подчёркивая, что никого не хочет обидеть. Она даже пошутила, что следующую беременность планирует очень тщательно, чтобы «не навредить» любимым звёздам. Нельзя не отметить, что вся эта история принесла Трише огромную популярность: число подписчиков выросло в разы, а видео набирают миллионы просмотров. Интернет уже гадает, когда она объявит о четвёртой беременности и кого из знаменитостей это «унесёт». История Триши — это идеальный пример того, как в эпоху соцсетей любое странное совпадение может превратиться в вирусный феномен, заставляя нас балансировать между рациональным мышлением и древним страхом перед необъяснимым. Ранее Life.ru рассказывал о 7 поступках Оззи Осборна, которые доказывают, что он — самая дикая рок-звезда в истории. Навсегда.
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