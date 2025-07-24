Ни странных звуков, ни повреждений: Пассажир поделился кадрами с разбившегося в Приамурье самолёта

В телеграм-канале Amur Mash появилась видеозапись, сделанная пассажиром во время полёта на самолёте Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области. Источник утверждает, что съёмка была выполнена на прошлой неделе.

Пассажир, который планировал снова лететь на этом борте в конце июля, заявил, что ничего странного не заметил во время передвижения судна в воздушном пространстве. Мужчина также утверждает, что в самолёте не было ни дребезжания, ни странного гула, ни дыр в фюзеляже.