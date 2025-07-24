Ни странных звуков, ни повреждений: Пассажир поделился кадрами с разбившегося в Приамурье самолёта
Amur Mash: Пассажир снял на видео один из последних рейсов разбившегося Ан-24
Обложка © Авиакомпания «Ангара»
В телеграм-канале Amur Mash появилась видеозапись, сделанная пассажиром во время полёта на самолёте Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области. Источник утверждает, что съёмка была выполнена на прошлой неделе.
Пассажир, который планировал снова лететь на этом борте в конце июля, заявил, что ничего странного не заметил во время передвижения судна в воздушном пространстве. Мужчина также утверждает, что в самолёте не было ни дребезжания, ни странного гула, ни дыр в фюзеляже.
Полёт на самолёте Ан-24. Видео © Telegram / Amur Mash
Напомним, что сегодня в 15 километрах от Тынды потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-24, выполнявший регулярный рейс. По предварительным данным, на борту находилось 49 человек. Вероятнее всего, никто не выжил. Одной из возможных причин трагедии называют ошибку пилотов, вызванную сложными условиями приземления — предположительно, лайнер задел склон горы. Life.ru обнародовал имена всех пассажиров злополучного рейса.