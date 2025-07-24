«Гадости и глупости»: Эксперт рассказал, стоит ли ждать войны между Таиландом и Камбоджей

Любое напряжение, например в Таиланде, где непонятно сейчас, чьё правительство, кто там сейчас у власти, приводит к таким столкновениям. Пусть меня простят, конечно, тайцы, но роль монархии тоже здесь непонятна. <...> Там нет никаких внешних интересов. Вот в этой истории никаких внешних интересов лично я не прослеживаю. Это просто глупость, которая возникает на земле.