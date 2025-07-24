«Гадости и глупости»: Эксперт рассказал, стоит ли ждать войны между Таиландом и Камбоджей
Востоковед Косырев: В столкновении Таиланда и Камбоджи нет внешних интересов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chanawat Jaiya
В конфликте Таиланда и Камбоджи отсутствуют какие-либо внешние интересы, однако столкновения из-за принадлежности храма Та Моан Тхом на восточной границе продолжают происходить. Востоковед Дмитрий Косырев заявил в интервью Life.ru, что эти разногласия являются лишь «глупостью» и «гадостью», они будут урегулированы при посредничестве других стран АСЕАН. Однако в современном мире даже незначительные конфликты могут иметь непредсказуемые последствия.
Любое напряжение, например в Таиланде, где непонятно сейчас, чьё правительство, кто там сейчас у власти, приводит к таким столкновениям. Пусть меня простят, конечно, тайцы, но роль монархии тоже здесь непонятна. <...> Там нет никаких внешних интересов. Вот в этой истории никаких внешних интересов лично я не прослеживаю. Это просто глупость, которая возникает на земле.
Также политолог обратил внимание на то, что к подобному столкновению могло привести напряжение в Правительстве Таиланда. Косырев подчеркнул, что роль местной монархии в этой ситуации также выглядит неоднозначной. При этом столкновения в храме происходят не по воле кого-то из столиц.
Храм, ставший яблоком раздора, напоминает, по словам востоковеда, Иерусалим — место, чья принадлежность вызывает множество споров. Буддисты и тайцы считают его своим, что осложняет урегулирование конфликта. Специалист подчеркнул, что никто не заинтересован в эскалации, однако механизмы урегулирования конфликтов в регионе работают неэффективно.
Напомним, что утром 24 июля начались вооружённые столкновения на спорной границе между Таиландом и Камбоджей. Стороны обвиняют друг друга в начале обстрелов. Представитель МИД Таиланда заявил, что камбоджийские войска атаковали гражданскую инфраструктуру, в том числе и больницу. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и один военнослужащий.