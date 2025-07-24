Муж погибшей при крушении бортпроводницы Бессмертной в прошлом пережил авиакатастрофу
Mash: Муж погибшей бортпроводницы 12 лет назад пережил крушение Ан-24
Погибшая бортпроводница Анастасия и её муж. Обложка © Telegram / Mash
Супруг погибшей бортпроводницы Анастасии Бессмертной 12 лет назад пережил авиакатастрофу: тогда он спас 41 человека при крушении Ан-24. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Виталий Бессмертный, муж погибшей в недавней катастрофе бортпроводницы, в 2011 году предотвратил массовую гибель людей при аналогичном происшествии. Тогда он работал бортмехаником на рейсе Иркутск – Хабаровск авиакомпании «Ираэро».
При заходе на посадку в Благовещенске экипаж допустил критическую ошибку – преждевременное снижение с уклоном вправо. В экстремальной ситуации 29-летний Бессмертный по команде командира оперативно изменил положение лопастей, что смягчило удар о деревья. Его действия позволили выжить 41 человеку на борту, включая 36 пассажиров. В результате пострадало лишь 12 граждан.
По данным расследования, профессиональные навыки механика с 1036 часами налёта (465 – на Ан-24) стали ключевым фактором спасения.
Напомним, что место крушения самолёта Ан-24 было обнаружено с воздуха экипажем вертолёта Ми-8. Обломки воздушного судна находятся в труднодоступной местности — в 15 километрах от Тынды, недалеко от посёлка Курьян. По данным спасателей, при падении самолёт полностью разрушился и загорелся. В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В СК заявили, что все люди, находившиеся на борту, погибли. Life.ru опубликовал первое видео с места ЧП.