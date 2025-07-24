Муж погибшей при крушении бортпроводницы Бессмертной в прошлом пережил авиакатастрофу

Супруг погибшей бортпроводницы Анастасии Бессмертной 12 лет назад пережил авиакатастрофу: тогда он спас 41 человека при крушении Ан-24. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Виталий Бессмертный, муж погибшей в недавней катастрофе бортпроводницы, в 2011 году предотвратил массовую гибель людей при аналогичном происшествии. Тогда он работал бортмехаником на рейсе Иркутск – Хабаровск авиакомпании «Ираэро».

При заходе на посадку в Благовещенске экипаж допустил критическую ошибку – преждевременное снижение с уклоном вправо. В экстремальной ситуации 29-летний Бессмертный по команде командира оперативно изменил положение лопастей, что смягчило удар о деревья. Его действия позволили выжить 41 человеку на борту, включая 36 пассажиров. В результате пострадало лишь 12 граждан.