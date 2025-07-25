Седокову обвиняют в доведении до самоубийства бывшего мужа
Адвокат Гаврилова: Седокову могут привлечь к уголовной ответственности
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova
Адвокат семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подала заявления в правоохранительные органы России и Латвии с требованием привлечь певицу Анну Седокову к уголовной ответственности. Об этом сообщила представитель семьи адвокат Маргарита Гаврилова.
«Подали в суд по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас будет доследственная проверка. Также подали заявление о розыске её имущества, чтобы на него претендовать», — рассказала адвокат в беседе с Super.ru.
Напомним, тело баскетболиста было обнаружено в декабре прошлого года в центре Москвы. По результатам следственной проверки было установлено, что спортсмен покончил жизнь самоубийством, при этом другие версии происшедшего не нашли подтверждения. Ранее из судебного разбирательства, связанного со смертью Яниса Тиммы, вышла юрист Екатерина Гордон. Своё решение она обосновала отсутствием видимых перспектив в наследственном споре.