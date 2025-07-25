Седокову обвиняют в доведении до самоубийства бывшего мужа

Адвокат семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подала заявления в правоохранительные органы России и Латвии с требованием привлечь певицу Анну Седокову к уголовной ответственности. Об этом сообщила представитель семьи адвокат Маргарита Гаврилова.

«Подали в суд по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас будет доследственная проверка. Также подали заявление о розыске её имущества, чтобы на него претендовать», — рассказала адвокат в беседе с Super.ru.