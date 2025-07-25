Белорус погиб в авиакатастрофе с Ан-24

Гражданин Белоруссии погиб при крушении самолёта Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами» — говорится в сообщении.