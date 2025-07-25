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Регион
25 июля, 07:50

Белорус погиб в авиакатастрофе с Ан-24

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Гражданин Белоруссии погиб при крушении самолёта Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами» — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что блелорусские дипломаты координируют действия с российскими властями для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Губернатор Амурской области вылетел на место крушения Ан-24
Губернатор Амурской области вылетел на место крушения Ан-24

Напомним, 24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында. На борту находилось 48 пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних. К сожалению, все погибли. В Хабаровске, Тынде и Благовещенске жители создали стихийные мемориалы в память о погибших. Одна из версий трагедии ошибка пилотов.

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Александра Мышляева
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