Белорус погиб в авиакатастрофе с Ан-24
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Гражданин Белоруссии погиб при крушении самолёта Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами» — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что блелорусские дипломаты координируют действия с российскими властями для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, 24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында. На борту находилось 48 пассажиров, включая пятерых несовершеннолетних. К сожалению, все погибли. В Хабаровске, Тынде и Благовещенске жители создали стихийные мемориалы в память о погибших. Одна из версий трагедии — ошибка пилотов.