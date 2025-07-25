Песков заявил о кардинальных различиях в проектах меморандумов РФ и Украины

Подходы к проектам меморандума, которыми обменялись делегации Украины и России во время второго раунда переговоров в Стамбуле, являются абсолютно противоположными, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Для того чтобы найти компромисс, потребуется долгая работа.

«Сейчас подходы к проектам меморандума, которыми обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — заявил Песков.