Песков заявил о кардинальных различиях в проектах меморандумов РФ и Украины
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Подходы к проектам меморандума, которыми обменялись делегации Украины и России во время второго раунда переговоров в Стамбуле, являются абсолютно противоположными, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Для того чтобы найти компромисс, потребуется долгая работа.
«Сейчас подходы к проектам меморандума, которыми обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — заявил Песков.
Напомним, что третий раунд переговоров России и Украины прошёл 23 июля в закрытом режиме. Перед началом беседы в расширенном составе главы делегаций Мединский и Умеров провели личную встречу. По словам Владимира Зеленского, во время диалога поднимался вопрос его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.