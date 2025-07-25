Нежатся на райский островах: 5 парочек наших звёзд, которые роскошно проводят это лето

Пока обычные отдыхающие довольствуются местом под солнцем на общественном пляже, знаменитости наслаждаются роскошью: потягивают кокосовую воду на собственных яхтах, нежатся у бассейнов фешенебельных спа-отелей и делятся фотографиями на фоне захватывающих дух пейзажей. Давайте узнаем, кто из звёзд выбрал для отдыха Лазурный Берег Монако, а кто предпочёл уединение на экзотических островах.

Григорий Лепс и Аврора Киба

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Григорий Лепс, которому недавно исполнилось 63 года, уехал в Черногорию вместе со своей 19-летней невестой Авророй Кибой. Влюблённые не скрывают своих чувств: в соцсетях уже появились фотографии их прогулок, нежных поцелуев и отдыха в спа-отеле, расположенном среди живописных зелёных холмов. Похоже, певец решил провести романтический отпуск вдали от любопытных глаз.

Ани Лорак и Исаак Виджраку

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Ани Лорак проводит лето на греческом острове Крит. Компанию ей составляет возлюбленный Исаак Виджраку. Певица радует поклонников откровенными снимками в ярких купальниках, демонстрируя стройную фигуру. Фотографии дышат нежностью и гармонией — пара явно счастлива вместе.

Александр Петров и Виктория Антонова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriyaantonova_

Александр Петров и его жена Виктория выбрали для отпуска Барселону. Супруги открыто делятся своим маршрутом: они гуляют по городу, осматривают достопримечательности и наслаждаются испанской кухней. Особенно их впечатлил знаменитый собор Саграда Фамилия.

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aidagarifullina

Алексей Воробьёв и оперная певица Аида Гарифуллина, недавно ставшие мужем и женой, тоже отправились в романтическое путешествие. Они публикуют фотографии из Парижа, но подробности своих отношений пока держат в секрете. Известно, что их знакомство состоялось в начале года на одном из музыкальных шоу.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова проводят лето очень активно. Сначала супруги посетили Париж, а затем отправились в Монако. Актриса делится фотографиями из джакузи, рассказывает о солнечных ваннах и благодарит мужа за приятные сюрпризы.