Нежатся на райский островах: 5 парочек наших звёзд, которые роскошно проводят это лето
Какие райские уголки планеты этим летом стали декорациями для беззаботных каникул звёзд и чем они занимаются вдали от камер и красных дорожек. Возможно, их выбор вдохновит и вас на планирование следующего отпуска.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak, liza_arzamasova
Пока обычные отдыхающие довольствуются местом под солнцем на общественном пляже, знаменитости наслаждаются роскошью: потягивают кокосовую воду на собственных яхтах, нежатся у бассейнов фешенебельных спа-отелей и делятся фотографиями на фоне захватывающих дух пейзажей. Давайте узнаем, кто из звёзд выбрал для отдыха Лазурный Берег Монако, а кто предпочёл уединение на экзотических островах.
Григорий Лепс и Аврора Киба
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba
Григорий Лепс, которому недавно исполнилось 63 года, уехал в Черногорию вместе со своей 19-летней невестой Авророй Кибой. Влюблённые не скрывают своих чувств: в соцсетях уже появились фотографии их прогулок, нежных поцелуев и отдыха в спа-отеле, расположенном среди живописных зелёных холмов. Похоже, певец решил провести романтический отпуск вдали от любопытных глаз.
Ани Лорак и Исаак Виджраку
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak
Ани Лорак проводит лето на греческом острове Крит. Компанию ей составляет возлюбленный Исаак Виджраку. Певица радует поклонников откровенными снимками в ярких купальниках, демонстрируя стройную фигуру. Фотографии дышат нежностью и гармонией — пара явно счастлива вместе.
Александр Петров и Виктория Антонова
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriyaantonova_
Александр Петров и его жена Виктория выбрали для отпуска Барселону. Супруги открыто делятся своим маршрутом: они гуляют по городу, осматривают достопримечательности и наслаждаются испанской кухней. Особенно их впечатлил знаменитый собор Саграда Фамилия.
Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aidagarifullina
Алексей Воробьёв и оперная певица Аида Гарифуллина, недавно ставшие мужем и женой, тоже отправились в романтическое путешествие. Они публикуют фотографии из Парижа, но подробности своих отношений пока держат в секрете. Известно, что их знакомство состоялось в начале года на одном из музыкальных шоу.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова проводят лето очень активно. Сначала супруги посетили Париж, а затем отправились в Монако. Актриса делится фотографиями из джакузи, рассказывает о солнечных ваннах и благодарит мужа за приятные сюрпризы.
Вот так звёзды проводят свой летний отпуск — кто-то предпочитает уединённый отдых в окружении природы, кто-то исследует новые города, а кто-то просто наслаждается романтикой и солнцем. В любом случае все они, как и мы, ищут возможности отдохнуть от работы, перезарядиться и получить новые впечатления. И пусть их отпуск проходит с размахом, главное — это возможность провести время с близкими, насладиться жизнью и вернуться к работе с новыми силами.